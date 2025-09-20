Avoriaz Architecture : Visite Guidée & Expo photos Office de Tourisme Avoriaz

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Déroulé de la visite

Le rendez-vous est fixé à 14h30 à l’Accueil Station. Accompagnés par Simon Cloutier, architecte et héritier de l’histoire architecturale d’Avoriaz, les participants remonteront le temps à travers les rues de la station jusqu’à la Place Jean Vuarnet.

Un héritage architectural unique

Fils d’architecte et témoin privilégié de l’aventure des pionniers fondateurs (Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni, Jean-Marc Roques…), Simon perpétue aujourd’hui cet héritage singulier. Il expliquera comment Avoriaz a été pensé comme une station mimétique, intégrée à la montagne grâce à ses façades en bois, ses volumes atypiques et son urbanisme 100 % piéton. Une identité architecturale visionnaire qui a valu à Avoriaz une reconnaissance internationale et qui reste une référence en matière d’architecture de montagne.

Étapes de la visite

Départ : Accueil Station

Marche commentée jusqu’à la Place Jean Vuarnet, avec explications sur la genèse de la station et ses spécificités architecturales.

Pause culturelle à l’Office de Tourisme : découverte de l’exposition photo du CAUE 74, retraçant l’histoire et l’évolution architecturale d’Avoriaz.

Informations pratiques

La visite se déroule à pied.

Durée : 1h30 à 2h, selon le nombre de questions des participants.

Office de Tourisme
430 route de l'accueil
74110 Avoriaz
Avoriaz 74110 Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
0450740211
http://www.avoriaz.com

Nichée au cœur des Alpes, Avoriaz est un lieu unique où l'histoire et l'architecture se rencontrent. Née dans les années 1960, la station incarne une vision pionnière : une station 100 % piétonne, respectueuse de son environnement naturel. Son architecture mimétique, toute en bois et intégrée aux reliefs, a marqué l'histoire de l'urbanisme de montagne. Classée au Patrimoine du XXᵉ siècle, Avoriaz est aujourd'hui un témoignage vivant d'audace et d'innovation alpine.

Parking gratuit en septembre – rendez-vous à l'accueil station.

©️CelineDucrettet Avoriaz 1800