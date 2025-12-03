AVOTCHA – LE SOLO – PARIS Paris

AVOTCHA Début : 2026-01-31 à 18:45. Tarif : – euros.

Avotcha est un humoriste réunionnais, d’origine malgache ou bien malgache d’origine réunionnaise ? Est ce vraiment important ? Il monte sur scène pour présenter une heure de stand up sur le fait d’être réunionnais , être malgache, être français. Toutes ces questions, Avotcha se les pose en humour, en cynisme et les raconte au travers d’anecdotes et de situations qu’on a tous plus ou moins vécues. Venez découvrir ce talent local toulousain qui s’est exporté bien loin de chez lui et qui le temps d’un instant, au Solo

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75