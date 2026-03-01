AVP LA NIÈVRE DU SAMEDI SOIR L’Étoile Cinéma Saulieu

AVP LA NIÈVRE DU SAMEDI SOIR

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Début : 2026-03-19 20:30:00

Jeudi 19 mars à 20h30, découvrez en Avant Première le film LA NIÈVRE DU SAMEDI SOIR de Alexis Chevalier.

Après la séance discussion avec le réalisateur et l’équipe du film

Tarifs habituels

Simon, un technocrate parisien est parachuté dans un petit village de la Nièvre pour établir le constat de fermeture de la maison de retraite. Le temps d’une nuit dans une campagne où toute infrastructure est menacée, il se retrouve embarqué dans une odyssée surréaliste qui le transformera à jamais.

Avec Simon Billiau, Alexis Chevalier, Antoine Debehault

France, 2026, 1h 11min Comédie

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

