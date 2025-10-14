Avril à la Micro-Folie !

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez le programme du mois d’avril à la Micro-folie !

Ce mois-ci, plongez dans l’univers de la mode et du textile entre savoir-faire, création et exploration artistique, découvrez comment les vêtements racontent une histoire et deviennent de véritables œuvres d’art.

À ne pas manquer en avril

– Sélections du musée numérique un voyage au cœur des savoir-faire textiles avec une sélection du Palais Galliera, ainsi que des thématiques comme accessoires, costumes de scène, motifs ou vêtement de pouvoir.

– Mercredi 1er avril à 19h00 Soirée Vrai ou pas ? avec Maine Sciences.

– Samedi 4 avril à 11h00 Micro-blabla Regards sur la mode , découverte artistique en 30 minutes.

– Mardi 14 avril Mission Manoir 2.0 au Manoir de la Cour collage digital autour de la fresque.

Pendant les vacances scolaires, ouverture du mercredi au samedi avec des ateliers créatifs :

– 15 & 18 avril Customisation de vêtement

– 16 avril Laine sur œuvre

– 17 avril Broderie collective

– 22 avril Stylisme et aquarelle

– 23 avril Atelier crochet sur inscription

– 24 avril Collage de mode

– 25 avril Dessin avec laine

– 29 avril à 15h00 Visite famille À la pointe de la mode ! .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

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English :

Discover the April program at Micro-folie!

L’événement Avril à la Micro-Folie ! Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72