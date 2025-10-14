Avril à la Micro-Folie ! Sablé-sur-Sarthe
Avril à la Micro-Folie ! Sablé-sur-Sarthe mercredi 1 avril 2026.
Avril à la Micro-Folie !
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Découvrez le programme du mois d’avril à la Micro-folie !
Ce mois-ci, plongez dans l’univers de la mode et du textile entre savoir-faire, création et exploration artistique, découvrez comment les vêtements racontent une histoire et deviennent de véritables œuvres d’art.
À ne pas manquer en avril
– Sélections du musée numérique un voyage au cœur des savoir-faire textiles avec une sélection du Palais Galliera, ainsi que des thématiques comme accessoires, costumes de scène, motifs ou vêtement de pouvoir.
– Mercredi 1er avril à 19h00 Soirée Vrai ou pas ? avec Maine Sciences.
– Samedi 4 avril à 11h00 Micro-blabla Regards sur la mode , découverte artistique en 30 minutes.
– Mardi 14 avril Mission Manoir 2.0 au Manoir de la Cour collage digital autour de la fresque.
Pendant les vacances scolaires, ouverture du mercredi au samedi avec des ateliers créatifs :
– 15 & 18 avril Customisation de vêtement
– 16 avril Laine sur œuvre
– 17 avril Broderie collective
– 22 avril Stylisme et aquarelle
– 23 avril Atelier crochet sur inscription
– 24 avril Collage de mode
– 25 avril Dessin avec laine
– 29 avril à 15h00 Visite famille À la pointe de la mode ! .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the April program at Micro-folie!
L’événement Avril à la Micro-Folie ! Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
À voir aussi à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
- La Boom des Meufs Sablé-sur-Sarthe 31 mars 2026
- Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Croisière Apéritive à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Ludilo Le Mouton Carré L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe 8 avril 2026
- Le Brunch de Mlle Mars Toile de chaise longue personnalisée 44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 11 avril 2026