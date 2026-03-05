Avril Bleu Mois landais de l’autisme Biscarrosse

Avril Bleu Mois landais de l’autisme

Comme chaque année , l’association biscarrossaise Bisc’Atypique participe activement au mois landais de l’autisme, Avril Bleu, en proposant localement de nombreuses actions, en collaboration avec le GEM IriDsens et d’autres partenaires locaux.

Avril Bleu est l’occasion de sensibiliser, d’informer et d’œuvrer pour une société plus inclusive. C’est aussi l’opportunité pour les familles et personnes concernées ou non par la neurodiversité de venir nous rencontrer et de trouver du soutien.

Durant tout le mois d’avril, une série d’ateliers, conférences, jeux, rencontres et autres animations se tiendront à Biscarrosse, pour mettre en lumière un trouble qui touche de nombreux Français.

Venez nombreux nous rencontrer .

