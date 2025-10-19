Avril ou les forêts potemkine Rue Henrionnet Vouziers

Avril ou les forêts potemkine

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-04-02

fin : 2026-05-02

2026-04-02

Avril ou les forêts Potemkine est une exposition photographique de Céline Lecomte , photographe ardennaise formée en gestion de l’environnement. Son travail explore la relation entre l’humain et la nature, et interroge la façon dont nous percevons et gérons la forêt. À travers ses images réalisées dans les Ardennes, elle montre la fragilité des forêts face aux sécheresses, aux ravageurs et à la pression économique. Le titre, inspiré du village Potemkine , évoque les apparences trompeuses d’un reboisement qui oublierait la richesse du vivant. L’exposition invite à réfléchir sur l’avenir de nos forêts, entre préservation, exploitation et lutte contre le changement climatique.

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77

English :

Avril ou les forêts Potemkine is a photographic exhibition by Céline Lecomte, an Ardennes photographer trained in environmental management. Her work explores the relationship between man and nature, and questions the way we perceive and manage the forest. Through her images taken in the Ardennes, she shows the fragility of forests in the face of drought, pests and economic pressure. The title, inspired by the Potemkin village , evokes the deceptive appearances of a reforestation that forgets the richness of living things. The exhibition invites us to reflect on the future of our forests, between preservation, exploitation and the fight against climate change.

German :

Avril ou les forêts Potemkine ist eine Fotoausstellung von Céline Lecomte , einer in Umweltmanagement ausgebildeten Fotografin aus den Ardennen. Ihre Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Mensch und Natur und hinterfragt die Art und Weise, wie wir den Wald wahrnehmen und verwalten. Mit ihren Bildern, die sie in den Ardennen aufgenommen hat, zeigt sie die Zerbrechlichkeit der Wälder angesichts von Dürren, Schädlingen und wirtschaftlichem Druck. Der Titel, der vom Potemkinschen Dorf inspiriert ist, erinnert an den trügerischen Schein einer Wiederaufforstung, die den Reichtum des Lebendigen vergessen würde. Die Ausstellung lädt dazu ein, über die Zukunft unserer Wälder nachzudenken, zwischen Erhaltung, Nutzung und Kampf gegen den Klimawandel.

Italiano :

Avril ou les forêts Potemkine è una mostra fotografica di Céline Lecomte, fotografa delle Ardenne con una formazione in gestione ambientale. Il suo lavoro esplora il rapporto tra uomo e natura e mette in discussione il modo in cui percepiamo e gestiamo la foresta. Attraverso le sue immagini scattate nelle Ardenne, mostra la fragilità delle foreste di fronte alla siccità, ai parassiti e alla pressione economica. Il titolo, ispirato al villaggio Potemkin , evoca le apparenze ingannevoli del rimboschimento che trascura la ricchezza della vita stessa. La mostra ci invita a riflettere sul futuro delle nostre foreste, tra conservazione, sfruttamento e lotta al cambiamento climatico.

Espanol :

Avril ou les forêts Potemkine es una exposición fotográfica de Céline Lecomte, fotógrafa de las Ardenas formada en gestión medioambiental. Su obra explora la relación entre el ser humano y la naturaleza, y cuestiona la forma en que percibimos y gestionamos el bosque. A través de sus imágenes tomadas en las Ardenas, muestra la fragilidad de los bosques frente a la sequía, las plagas y la presión económica. El título, inspirado en la aldea Potemkin , evoca las engañosas apariencias de la reforestación que pasa por alto la riqueza de la vida misma. La exposición nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestros bosques, entre la conservación, la explotación y la lucha contra el cambio climático.

