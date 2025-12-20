AVRIL – THEATRE DU MARAIS Paris

AVRIL Début : 2026-01-22 à 21:00. Tarif : – euros.

AVRILLa Mangue ou la Mort, c’est l’histoire d’un choix.« Attendez une seconde… Choisir entre n’importe quoi et la mort, c’est facile non ? ». Eh bien ça dépend de la mangue. Et surtout, ça dépend de la mort.Je vous demanderai avant tout de me faire confiance : ce spectacle est beaucoup moins morbide (et, je l’espère, beaucoup plus drôle) que ce que son titre pourrait indiquer. C’est un spectacle qui parle surtout de contrôle et de lâcher prise. Rester, partir, aimer… Haïr aussi. Et dire que tout cela part d’un fruit.Artiste : AvrilMise en scène : Thierno ThiouneDurée : 60min

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75