Avril un mois une action avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire
Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-11 09:00:00
Une action par mois en lien avec le patrimoine naturel et bâti ligérien
Chaque mois découvrez une nouvelle thématique pour découvrir la faune et la flore ligérienne sans oublier le patrimoine bâti. .
Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr
English :
One action per month linked to the natural and built heritage of the Loire Valley
