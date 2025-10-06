AWA LY – AWA LY 2026 – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

AWA LY – AWA LY 2026 Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : AWA LY 2026Jazz & Musiques du monde Awa Ly Vendredi 20 mars 2026 20h30 Distribution : Awa Ly chant Jean-Baptiste Soulard guitare, clavier, chœurs et séquences Lucie Cravero violoncelle Ismaël Nobour batterie Chapeau : Reconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation?! Texte : Chanteuse folk-soul à la voix captivante, La Seine Musicale est fière d’accueillir à nouveau Awa Ly pour un concert d’exception dans l’Auditorium à 360 degrés, autour de son dernier album Essence and Elements. Véritable voyage introspectif et méditatif porté par une fusion de genres musicaux, Awa Ly y aborde entre autres notre lien profond avec l’héritage spirituel et humain qui nous constitue, et l’importance de partir à la découverte de nos racines intérieures. C’est sur l’île d’Alicudi, dans l’archipel des Eoliennes, où elle se rend régulièrement pour se ressourcer, que naît Essence and Elements. Là-bas, inspirée par le silence, elle enlace la nature qui l’embrasse à son tour : le vent, les vagues, le crépitement des flammes ou encore le craquement des arbres lui soufflent des mélodies et des textes. S’affranchissant du tumulte du monde, elle s’imprègne des éléments qui l’entourent (Terre, Eau, Air, Feu) pour composer et écrire son troisième album pour lequel elle s’est entourée entre autres de Nicolas Repac, Lossapardo, Hannah V, et Léonie Pernet. Jouant avec les graves et les aigus, se multipliant en chœurs et variant d’intensité, sa voix est un instrument à part entière capable de nappes vocales oniriques. Celle qui pratique la musique de l’âme, transforme les émotions en sons avec une dimension spirituelle et universelle, est à redécouvrir sur la scène de l’Auditorium.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92