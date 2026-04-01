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Awawani (Re) Fait son Show Salle Robert de Lacaze Billère

Awawani (Re) Fait son Show Salle Robert de Lacaze Billère

Awawani (Re) Fait son Show Salle Robert de Lacaze Billère samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle Robert de Lacaze

Adresse : Rue de la Mairie

Ville : 64140 Billère

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-25T20:00:00

Fin : 2026-04-25T22:30:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 5 Tarif de base plein tarif

Billère

Awawani (Re) Fait son Show

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

1) Matin: Salle la Guinguette, rue de la gravière, de 9h à 13h30 1 stage de percussions africaines, suivi d’un stage de danse africaine
2) Soirée: Salle Robert de Lacaze à Billère:
18 à 20h restauration africaine (foodtruck)
20h à 22h30 Spectacle de danses et percussions africaines: Du rythme sacré du Village à l’exil, des évolutions musicales à la renaissance de l’âme africaine   .

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 81 61 35  asso.awawani@gmail.com

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English : Awawani (Re) Fait son Show

L’événement Awawani (Re) Fait son Show Billère a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Pau

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