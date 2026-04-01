Awawani (Re) Fait son Show Salle Robert de Lacaze Billère

Billère

Awawani (Re) Fait son Show

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

1) Matin: Salle la Guinguette, rue de la gravière, de 9h à 13h30 1 stage de percussions africaines, suivi d’un stage de danse africaine

2) Soirée: Salle Robert de Lacaze à Billère:

18 à 20h restauration africaine (foodtruck)

20h à 22h30 Spectacle de danses et percussions africaines: Du rythme sacré du Village à l’exil, des évolutions musicales à la renaissance de l’âme africaine .

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 81 61 35 asso.awawani@gmail.com

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English : Awawani (Re) Fait son Show

L’événement Awawani (Re) Fait son Show Billère a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Pau