Awawani (Re) Fait son Show Salle Robert de Lacaze Billère
Awawani (Re) Fait son Show Salle Robert de Lacaze Billère samedi 25 avril 2026.
Billère
Awawani (Re) Fait son Show
Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
1) Matin: Salle la Guinguette, rue de la gravière, de 9h à 13h30 1 stage de percussions africaines, suivi d’un stage de danse africaine
2) Soirée: Salle Robert de Lacaze à Billère:
18 à 20h restauration africaine (foodtruck)
20h à 22h30 Spectacle de danses et percussions africaines: Du rythme sacré du Village à l’exil, des évolutions musicales à la renaissance de l’âme africaine .
Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 81 61 35 asso.awawani@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Awawani (Re) Fait son Show
L’événement Awawani (Re) Fait son Show Billère a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Pau
À voir aussi à Billère (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Haut de Billère Billère 11 avril 2026
- Marché Bio La Halle de Billère Billère 11 avril 2026
- Marché Bio La Halle de Billère Billère 15 avril 2026
- Lilian Derruau (Wally) Ma distinction récit d’un fils d’ouvrier devenu artiste Salle de Lacaze Billère 17 avril 2026
- Marché Bio La Halle de Billère Billère 18 avril 2026