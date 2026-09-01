AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC Verrière de l’Hôtel Pams Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC

Verrière de l’Hôtel Pams 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-01

Dans la verrière de l’Hôtel Pams, découvrez « AXIOME », une exposition photographique de Jean-Yves Gargadennec.

.

Verrière de l’Hôtel Pams 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the glass-enclosed space at the Hôtel Pams, discover “AXIOME,” a photography exhibition by Jean-Yves Gargadennec.

L’événement AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC Perpignan a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN TOURISME