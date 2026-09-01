AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC Verrière de l’Hôtel Pams Perpignan
vendredi 18 septembre 2026 · Verrière de l'Hôtel Pams · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC
Verrière de l’Hôtel Pams 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-11-22 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-01
Dans la verrière de l’Hôtel Pams, découvrez « AXIOME », une exposition photographique de Jean-Yves Gargadennec.
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Verrière de l’Hôtel Pams 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com
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English :
In the glass-enclosed space at the Hôtel Pams, discover “AXIOME,” a photography exhibition by Jean-Yves Gargadennec.
L’événement AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC Perpignan a été mis à jour le 2026-09-03 par PERPIGNAN TOURISME
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