Axone international Tattoo Show Montbéliard

Axone international Tattoo Show Montbéliard samedi 11 octobre 2025.

Axone international Tattoo Show

L’Axone Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Axone Tattoo Show 2e Édition | Montbéliard 2025

11 & 12 octobre 2025

10h00 21h00

Après le succès de sa première édition, l’Axone Tattoo Show revient encore plus fort à Montbéliard pour un week-end 100 % dédié à l’univers du tatouage et de la culture alternative !

Plus de 150 tatoueurs venus de toute la France et d’ailleurs se réuniront pour vous faire découvrir leur art, échanger avec vous, et peut-être marquer votre peau de manière inoubliable. Que vous soyez passionné de tattoo, simple curieux, ou futur tatoué, cet événement est l’occasion rêvée de plonger dans un univers créatif et audacieux.

Au programme

-Séances de tatouage en direct

-Concours tattoos (par style, couleur, originalité…)

-Marché alternatif (bijoux, vêtements, accessoires)

-Concerts & performances live

-Stands de food trucks et boissons

-Animations surprises !

Ambiance conviviale, respectueuse et familiale garantie, dans un lieu emblématique du Pays de Montbéliard. L’Axone Tattoo Show, c’est bien plus qu’un salon c’est un événement artistique, culturel et festif où chacun peut s’exprimer à sa façon.

Entrée accessible à tous Billetterie en ligne et sur place. .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

English : Axone international Tattoo Show

German : Axone international Tattoo Show

Italiano :

Espanol :

L’événement Axone international Tattoo Show Montbéliard a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD