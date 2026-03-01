Axposition Archéo, une expo à creuser !

Route Départementale 960 Bure Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-05 2026-04-11 2026-05-03 2026-07-04 2026-09-06

A la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) travaille à la conception du projet de centre industriel de stockage géologique Cigéo et prépare son arrivée sur le territoire. Les études portent notamment sur les roches et leur comportement, les matériaux et l’ingénierie du projet.

L’exposition Archéo, une expo à creuser ! propose au public familial une découverte ludique des techniques et métiers des archéologues, de fin mars à fin octobre. Elle est présentée en lien avec les fouilles archéologiques qui débuteront cet été autour des installations de l’Andra. Diverses animations seront associées à cette exposition

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Route Départementale 960 Bure 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 53 73 visite.55.52@andra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the border between Meuse and Haute-Marne, the French national radioactive waste management agency (Andra) is working on the design of the Cigéo industrial geological repository project and preparing for its arrival in the region. Studies are focusing in particular on rocks and their behavior, materials and project engineering.

The Archéo, une expo à creuser! exhibition offers families a fun way to discover the techniques and trades of archaeologists, from the end of March to the end of October. It is presented in connection with the archaeological digs due to start this summer around Andra?s facilities. The exhibition will be accompanied by a variety of events

Free admission.

L’événement Axposition Archéo, une expo à creuser ! Bure a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SUD MEUSE