! AY CASTAÑA ! [Séchoir d’Aillac], Le bourg Carsac-Aillac

! AY CASTAÑA ! [Séchoir d’Aillac]

Le bourg Le Séchoir d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Présenté au festival Flamenco en Loire 2023, le spectacle Continuum est une invitation à s’immerger dans l’univers du flamenco à

l’infini. Les différents styles traditionnels s’enchaînent et s’enchevêtrent de manière originale pour former un tout harmonieux et

poétique.

! AY CASTAÑA ! Cie Flamenca

Il s’agit d’un voyage musical et dansé au cours duquel les émotions, allant de la pure mélancolie à la joie la plus intense, constituent l’essence du propos, et ce, sans jamais perdre le fil.

La complicité remarquable qui se créé entre le chanteur, les deux danseuses et le guitariste, contribue à l’émergence d’une dynamique fluide et sensible qui transporte le spectateur dès les premières “palmas” (frappes des mains) de l’introduction.

Durée 1h05 Tout public .

Le bourg Le Séchoir d’Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 96 78 12 contact@lesechoirdaillac.fr

English : ! AY CASTAÑA ! [Séchoir d’Aillac]

Presented at the Flamenco en Loire 2023 festival, Continuum is an invitation to immerse yourself in the infinite universe of flamenco

infinity. The various traditional styles are interwoven in original ways to form a harmonious, poetic whole

poetic whole.

