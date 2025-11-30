AYEMA PUITS DE JOUR Lauzerte

AYEMA Dimanche 30 novembre, 20h00 PUITS DE JOUR Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-30T20:00:00 – 2025-11-30T21:30:00

Fin : 2025-11-30T20:00:00 – 2025-11-30T21:30:00

Ayema se qualifie d’artiste « Inter-dépendant » et 2024 s’annonce être une année effervescente avec de nombreux projets en perspectives comme la sortie de son nouvel album Reggae, parsemé d’influences hiphop / soul…

Site web

Facebook

Instagram

Youtube

PUITS DE JOUR 16 place des Cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« link »: « https://ayema-official.com/ »}, {« link »: « http://facebook.com/profile.php?id=61557070841026 »}, {« data »: {« author »: « ayema_music », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Ayema (@ayema_music) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/438983902_960805905396750_5460707206903166597_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby43NzAuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=106&_nc_oc=Q6cZ2QHXFN1qKOkQd2M6bdNnvtGqAUoVaETeEUnDMoDJILWkom3ywWbGuLtzvFyWervE9mw&_nc_ohc=yPXCFpq3JD0Q7kNvwFz4IcA&_nc_gid=paBSfDzRY4tj6YmvYp3WPA&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfUb7Ta8CkZPb4k2odOq-cMV08X7Po6goQJXMcx524kuZw&oe=68BCDB87&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ayema_music/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/ayema_music/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Ayema est un auteur-compositeur et producteur indu00e9pendant franu00e7ais qui du00e9veloppe son projet artistique avec passion. Il grandit en banlieue parisienne, bercu00e9 par le bruit des voitures sur le boulevard et les classiques de Reggae de Hiphop franu00e7ais et internationaux. Il commence le piano u00e0 lu2019u00e2ge 10 ans au conservatoire et se passionne tru00e8s vite pour lu2019improvisation et la composition. Il trau00eene dans les studios du2019enregistrement, voit du00e9filer des rappeurs de tous horizons quu2019il enregistre dans sa chambre en enchau00eenant les instrus sur sa Groove Box. Il monte son projet solo Soul/Funk u00abThe red Frogsu00bb et part vivre u00e0 Londres un moment pour trouver de nouvelles influences. u00c0 son retour, il finalise son premier EP u00abALIVEu00bb quu2019il sort en 2018 et quitte la ville pour se rapprocher de la nature. Aujourdu2019hui, il produit sa musique tel un artisan en intu00e9grant sa vision de la vie et ses expu00e9riences dans sa musique. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Ayema », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/zfE7R58wwz91gFdD580H_yVZEu-M6YDzJIKgAYFyVx-zF5NEDPhfq9lYAB5p-QV_TuNlXmgkkZU=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCg8Nm3Qrc_5C-TAQdAoKkDA », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@Ayema »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Reggae Hip Hop