Ayguesvives

AYGU’EN SCÈNE

Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

2 spectacles de rues, 1 concert, parc d’Ayguesvives

Venez profiter d’une après midi et d’une soirée dans le parc d’Ayguesvives.

2 spectacles de rues

1 chorale

1 concert

une buvette

Restauration sur place kebab fait maison (viande boucher/pain boulanger)

Nous vous acceuillons dès 15h30 .

Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie contact@comite-des-fetes-ayguesvives.fr

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English :

2 street performances, 1 concert, Ayguesvives Park

L’événement AYGU’EN SCÈNE Ayguesvives a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE