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AYGU’EN SCÈNE Place du fort Ayguesvives

AYGU’EN SCÈNE Place du fort Ayguesvives

AYGU’EN SCÈNE Place du fort Ayguesvives samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du fort

Adresse : Ayguesvives, parc derrière la mairie

Ville : 31450 Ayguesvives

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Ayguesvives

AYGU’EN SCÈNE

Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

2 spectacles de rues, 1 concert, parc d’Ayguesvives
Venez profiter d’une après midi et d’une soirée dans le parc d’Ayguesvives.
2 spectacles de rues
1 chorale
1 concert
une buvette
Restauration sur place kebab fait maison (viande boucher/pain boulanger)
Nous vous acceuillons dès 15h30   .

Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie   contact@comite-des-fetes-ayguesvives.fr

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English :

2 street performances, 1 concert, Ayguesvives Park

L’événement AYGU’EN SCÈNE Ayguesvives a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE