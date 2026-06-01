AYGU’EN SCÈNE Place du fort Ayguesvives
AYGU’EN SCÈNE Place du fort Ayguesvives samedi 20 juin 2026.
Ayguesvives
AYGU’EN SCÈNE
Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
2 spectacles de rues, 1 concert, parc d’Ayguesvives
Venez profiter d’une après midi et d’une soirée dans le parc d’Ayguesvives.
2 spectacles de rues
1 chorale
1 concert
une buvette
Restauration sur place kebab fait maison (viande boucher/pain boulanger)
Nous vous acceuillons dès 15h30 .
Place du fort Ayguesvives, parc derrière la mairie Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie contact@comite-des-fetes-ayguesvives.fr
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English :
2 street performances, 1 concert, Ayguesvives Park
L’événement AYGU’EN SCÈNE Ayguesvives a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE