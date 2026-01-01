AYMERIC AVICE QUINTET LE TAQUIN Toulouse

AYMERIC AVICE QUINTET

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 EUR

7

Tarif réduit

29 janvier 2026 21:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Électron libre du jazz hexagonal, le trompettiste désinvolte et expérimental Aymeric Avice effectue avec ce Quintet un superbe retour aux sources.

Au son purement acoustique, il fait écho à sa jeunesse dans les clubs de jazz et au plaisir de se jouer des formes traditionnelles sans renier les aventures aux confins de la mélodie, de l’harmonie et de la transe rythmique. 7 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

A free electron on the French jazz scene, Aymeric Avice’s Quintet is a superb return to his roots.

