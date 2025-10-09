Aymeric Carrez dans Spectacle humoristique d’humour Compiègne

Aymeric Carrez dans Spectacle humoristique d’humour

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-10-09 20:00:00

Auteur Aymeric Carrez

Genre Stand up

Aymeric Carrez est un stand-upper aguerri, il aime bien effectuer des blagues. Il en connait un grand nombre, et elles sont très rigolotes.

Il aime le stand-up simple et marrant. Il a d’ailleurs toujours été inspiré par des artistes simples et marrants comme Blanche Gardin, Luis CK ou Monsieur Fraize.

Il a également gagné une ribambelle de concours humoristique (13 au total) normal, il est très rigolo.

En plus d’effectuer des blagues rigolotes le soir, l’après-midi, il tourne des vidéos sur le monde du travail car il a été Ingénieur informatique durant 13 ans, ces vidéos sont également très rigolotes. Il a par ailleurs effectué les 1ères parties de Sellig, de Mathieu Madénian, d’Aymeric Lompret, de Thomas Angelvy et de bien d’autres artistes rigolos.

Bref si vous avez un seul spectacle à aller voir, c’est celui d’Aymeric Carrez, car vous rirez beaucoup !

Merci d'avoir lu cette description en entier.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

