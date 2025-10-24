AYMERIC LOMPRET – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

AYMERIC LOMPRET – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours vendredi 24 octobre 2025.

AYMERIC LOMPRET Début : 2025-10-24 à 20:30. Tarif : – euros.

LA PROD PRESENTE : AYMERIC LOMPRETYOLO« Vous avez pas vu mon chien ?C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine »Âge minimum : 14 ans Durée : 75 minutesAuteurs: Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel BarréInterprète : Aymeric Lompret

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37