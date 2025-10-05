AYMERIC LOMPRET – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours
jeudi 19 février 2026
Début : 2026-02-19 à 20:30. Tarif : – euros.
LA PROD PRESENTE : AYMERIC LOMPRETYOLO« Vous avez pas vu mon chien ?C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine »Âge minimum : 14 ans Durée : 75 minutesAuteurs: Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel BarréInterprète : Aymeric Lompret
AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37