AYMERIC LOMPRET – LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

AYMERIC LOMPRET Début : 2026-04-01 à 20:30. Tarif : – euros.
ONLY YOU PRÉSENTE : AYMERIC LOMPRET“YOLO” Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre. Auteurs : Pierre-Emmanuel Barre´ et Aymeric Lompret Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barre´Interprète : Aymeric Lompret Co-production : La Prod, Labarakatarte et Beslon management Public : 14
LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59