AYMERIC LOMPRET – L’HERMIONE Saint-Brieuc

AYMERIC LOMPRET – L’HERMIONE Saint-Brieuc samedi 18 octobre 2025.

AYMERIC LOMPRET Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : AYMERIC LOMPRETYOLO« Hey vous avez pas vu mon chien ? C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’’est une belle machine »Âge minimum : 14 ans Durée : 75 minutesAuteurs: Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel BarréInterprète : Aymeric Lompret

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22