AYMERIC LOMPRET – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand mercredi 1 octobre 2025.
AYMERIC LOMPRET Début : 2025-10-01 à 20:30. Tarif : – euros.
LA PROD PRÉSENTE : AYMERIC LOMPRET“YOLO” Hey vous avez pas vu mon chien ? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre. »Age minimum public: 14 ansAuteurs : Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel BarréInterprète: Aymeric Lompret
MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63