AYMERIC LOMPRET – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz
AYMERIC LOMPRET – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz samedi 13 décembre 2025.
AYMERIC LOMPRET Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.
« Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre » Âge minimum : 14 ans Durée : 75 minutesAuteurs: Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel BarréInterprète : Aymeric Lompret
Vous pouvez obtenir votre billet ici
METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57