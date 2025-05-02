AYMERIC LOMPRET – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg
vendredi 12 décembre 2025.
AYMERIC LOMPRET Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.
“YOLO” Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu monchien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvezrépondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre. Auteurs : Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel BarréInterprète : Aymeric LompretCo-production : La Prod, Labarakatarte et Beslon managementPublic : 14
PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67