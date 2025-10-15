Aymeric Lompret Roubaix

Aymeric Lompret

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02

Après s’être révélé dans On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier et affûté en première partie d’artistes comme Blanche Gardin, Aymeric Lompret s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières de l’humour actuel. Chroniqueur sur France Inter, il cultive un style bien à lui, mêlant sarcasme, humour noir et une tendresse inattendue.

Avec _YOLO_, co-écrit et mis en scène avec Pierre-Emmanuel Barré, il donne vie à un personnage marginal et attachant un sans-abri lancé dans la quête absurde de son chien disparu. Prétexte à un voyage au cœur de nos contradictions contemporaines, cette histoire aborde aussi bien les relations humaines que les illusions politiques ou le mal-être collectif, sans jugement moralisateur mais avec un regard acéré.

Ce qui marque d’emblée, c’est la justesse de son jeu entre nonchalance et émotion, Aymeric Lompret établit une complicité immédiate avec le public, naviguant entre burlesque et poésie, folie douce et lucidité. Le rire devient ici un prisme pour questionner le monde, tout en suscitant une vraie chaleur humaine.

_YOLO_ (pour You Only Live Once) invite, avec mordant et malice, à revoir nos priorités et à savourer pleinement l’instant présent. Entre humour corrosif et réflexions subtiles, ce spectacle s’annonce comme un rendez-vous à la fois hilarant, intelligent et résolument humain.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

After making his name on Laurent Ruquier?s On n?demande qu?à en rire and honing his skills as an opening act for the likes of Blanche Gardin, Aymeric Lompret has established himself as one of the most distinctive voices on the current comedy scene. A columnist on France Inter, he cultivates a style all his own, blending sarcasm, black humor and unexpected tenderness.

In _YOLO_, co-written and directed with Pierre-Emmanuel Barré, he brings to life a marginal and endearing character: a homeless man on an absurd quest to find his missing dog. A pretext for a journey to the heart of our contemporary contradictions, this story deals with human relationships, political illusions and collective malaise, without moralizing but with a sharp eye.

Aymeric Lompret?s performance is immediately striking: between nonchalance and emotion, he establishes an immediate rapport with the audience, navigating between burlesque and poetry, gentle madness and lucidity. Here, laughter becomes a prism for questioning the world, while at the same time inspiring genuine human warmth.

_YOLO_ (for You Only Live Once) is a biting, mischievous invitation to re-examine our priorities and fully savor the present moment. With its corrosive humor and subtle reflections, this show promises to be hilarious, intelligent and resolutely human.

