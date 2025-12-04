Aymeric Lompret Troyes
Aymeric Lompret
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Début : 2025-12-04 20:30:00
Hey vous avez pas vu mon chien ? Mon chien ?
J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre.
Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre
Âge minimum 14 ans
Durée 75 minutes
Mise en scène Pierre-Emmanuel BARRÉ
Auteurs Pierre-Emmanuel BARRÉ et Aymeric LOMPRET
Interprète Aymeric LOMPRET .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
