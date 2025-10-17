Aymeric Lompret YOLO L’Alizé Guipavas

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

« Hey vous avez pas vu mon chien ?

Mon chien ?

J’ai perdu mon chien, vous avez pas vu mon chien ?

Pardon excusez-moi je suis con, vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez mais j’entend pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre ».

Informations pratiques

Réservation recommandée.

A partir de 13 ans. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

