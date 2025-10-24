Aymeric Lompret Yolo Joué-lès-Tours

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-24 20:30:00

Vous n’avez pas vu mon chien ?

C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…

Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine 32 .

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

« Have you seen my dog?

It’s a pug. Pugs are cute, but they die young because they are genetically selected to have the smallest snout possible?

German :

« Habt ihr meinen Hund nicht gesehen?

Das ist ein Mops. Mopse sind süß, aber sie sterben jung, weil sie genetisch so selektiert werden, dass die Schnauze möglichst klein ist

Italiano :

« Hai visto il mio cane?

È un carlino. I carlini sono carini ma muoiono giovani perché sono stati selezionati geneticamente per avere il muso più piccolo possibile?

Espanol :

« ¿Has visto a mi perro?

Es un carlino. Los carlinos son monos, pero mueren jóvenes porque han sido seleccionados genéticamente para tener el hocico lo más pequeño posible… »

