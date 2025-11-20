Aymeric Lompret « YOLO » Périgueux

Aymeric Lompret « YOLO » Périgueux jeudi 20 novembre 2025.

Aymeric Lompret « YOLO »

Espl. Robert Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21

Découvrez le nouveau spectacle « YOLO » d’Aymeric Lompret

Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre

Rendez-vous les 20 et 21 novembre 2025 à 20h30 au théâtre de l’Odyssée à Périgueux. .

Espl. Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

English : Aymeric Lompret « YOLO »

German : Aymeric Lompret « YOLO »

Italiano :

Espanol : Aymeric Lompret « YOLO »

L’événement Aymeric Lompret « YOLO » Périgueux a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Communal de Périgueux