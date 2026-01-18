Aymeric Maini TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Voilà presque 10 ans qu’Aymeric Maini n’avait pas foulé la scène du TNT, scène qui a vu naître ses premiers spectacles, dans cette atmosphère si intime et si mythique du paysage culturel nantais.Plus de 400 concerts plus tard, en première partie de Santana, Maceo Parker ou Marcus Miller pour ne citer qu’eux, ou en groupe de Jazz à Vienne à Cognac Blues Passions dont il obtient le prix révélation 2017.Il revient au TNT dans la formule la plus simple qui soit, une guitare et une voix, un moment suspendu hors du temps, d’émotion, d’énergie et de partage, et ses 2 albums à vous raconter.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

