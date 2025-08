Aynac Motor Festival Aynac

Aynac Motor Festival Aynac samedi 6 septembre 2025.

Aynac Motor Festival

Parc du château d’Aynac Aynac Lot

Venez partager un bon moment en famille ou entres amis autour d’une même passion, celle des véhicules de collection et de prestige!

Exposition voitures anciennes, moderne et de compétition

Exposition Motos anciennes, mobylettes

Balade organisée pour découvrir notre belle région

Assiette quercynoise sur place fait avec amour avec des produits régionaux !

Snacking buvette .

Parc du château d’Aynac Aynac 46120 Lot Occitanie +33 6 18 94 15 37 info@aynacrace.fr

English :

Come and share a good time with family and friends around the same passion: classic and prestige vehicles!

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden und teilen Sie die Leidenschaft für Oldtimer und Prestigefahrzeuge!

Italiano :

Venite a condividere un po’ di tempo con la vostra famiglia o i vostri amici intorno alla stessa passione: i veicoli d’epoca e di prestigio!

Espanol :

Venga a compartir un buen rato con su familia o amigos en torno a una misma pasión: ¡los vehículos clásicos y de prestigio!

