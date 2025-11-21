Ayoub Marceau J’arrive Espace Maïtena Anglet

Ayoub Marceau J’arrive

Espace Maïtena 70 bis avenue d’Espagne Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21

2025-11-21

Ayoub Marceau s’impose comme l’un des humoristes les plus prometteurs de sa génération. Avec un style à la fois subtil, décalé et bourré de punchlines, il séduit le public par son énergie et son authenticité.

Ancien athlète de haut niveau, il puise dans son passé sportif pour nourrir ses sketchs. Grand gabarit d’1m95, il joue avec son image et ses expériences avec une autodérision savoureuse et une sensibilité désarmante.

Depuis 2020, Ayoub Marceau fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club, où il affine son art du stand-up et confirme sa place sur la scène humoristique française.

Son spectacle actuel, J’arrive ! , reflète parfaitement son univers un regard lucide et drôle sur le monde, des anecdotes personnelles et une touche d’humour absurde qui fait mouche à chaque fois. .

