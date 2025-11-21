AYOUB MARCEAU J’ARRIVE – SALLE MAITENA Anglet

AYOUB MARCEAU J’ARRIVE Début : 2025-11-21 à 20:15. Tarif : – euros.

Ancien athlète, de haut niveau, Ayoub vous racontera ses histoires et son point de vue sur le monde avec un décalage qui est propre à lui-même.Il est drôle, sa nonchalance aussi. Punchlineur, Ayoub est différent et ne vous laissera pas indifférent.Sous son air sûr de lui et ses 1m95 de drôlerie, il est touchant par ses anecdotes et l’amour qu’il a pour les siens.Ayoub sait d’où il vient mais n’aime pas dire où il va. Sa phrase préférée est J’arrive ! car avec ce spectacle une chose est sûre Ayoub arrive pour vous. Le saviez-vous ?Ayoub a intégré la troupe du Jamel Comedy Club en 2020 et on peut également le retrouver à la radio sur France Inter dans la bande originale de Nagui. À savoir :Les objets volumineux ne sont pas acceptés.La salle se réserve le droit de refuser les retardataires.PMR : Après réservation, merci de contacter le théâtre en amont de la représentation afin d’anticiper votre venue et vous accueillir dans les meilleures conditions.

SALLE MAITENA 70 BIS AVENUE D’ESPAGNE 64600 Anglet 64