Ayres and Songs Dambach-la-Ville
Ayres and Songs Dambach-la-Ville samedi 28 février 2026.
Ayres and Songs
27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Musique baroque anglaise au 16e et 17e siècle.
Musique baroque anglaise au 16e et 17e siècle.
Julien Freymuth, contre-ténor et Yuki Mizutani, clavecin, vous emmènent à la découverte de l’univers sonore de la cour de Londres au 16e et 17e siècle.
Ils vous interpréteront des Ayres & Songs du temps des rois Henry VIII, Edouard VI et des reines Marie Tudor et Elisabeth I, composés par William Byrd (1539-1623), John Bull (1562-1628), Peter Philips (1561-1628), John Dowland (1563-1626) et Henry Purcell (1659-1695). .
27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
English baroque music in the 16th and 17th centuries.
L’événement Ayres and Songs Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du pays de Barr