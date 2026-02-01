Ayres and Songs Dambach-la-Ville

Ayres and Songs

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

2026-02-28

Musique baroque anglaise au 16e et 17e siècle.

Julien Freymuth, contre-ténor et Yuki Mizutani, clavecin, vous emmènent à la découverte de l’univers sonore de la cour de Londres au 16e et 17e siècle.

Ils vous interpréteront des Ayres & Songs du temps des rois Henry VIII, Edouard VI et des reines Marie Tudor et Elisabeth I, composés par William Byrd (1539-1623), John Bull (1562-1628), Peter Philips (1561-1628), John Dowland (1563-1626) et Henry Purcell (1659-1695). .

English :

English baroque music in the 16th and 17th centuries.

