Ayurveda découverte de sa constitution MJC Héritan Mâcon samedi 22 novembre 2025.
MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon
Tarif : 19 – 25 EUR
2025-11-22 14:30:00
2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
L’Ayurveda est la médecine traditionnelle de l’Inde. C’est un art de vivre ancestral qui permet de préserver la santé, d’harmoniser le corps et l’esprit avec l’environnement. Grâce à un test, découvrez votre vraie nature (votre dosha dominant), ainsi que des conseils adaptés à vous en terme d’hygiène de vie globale, pour un mieux-être au quotidien.
Animé par Adeline BUIRON, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques (massages, naturopathie). .
+33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
