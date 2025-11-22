Ayurveda découverte de sa constitution MJC Héritan Mâcon

Ayurveda découverte de sa constitution

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

L’Ayurveda est la médecine traditionnelle de l’Inde. C’est un art de vivre ancestral qui permet de préserver la santé, d’harmoniser le corps et l’esprit avec l’environnement. Grâce à un test, découvrez votre vraie nature (votre dosha dominant), ainsi que des conseils adaptés à vous en terme d’hygiène de vie globale, pour un mieux-être au quotidien.

Animé par Adeline BUIRON, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques (massages, naturopathie). .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

