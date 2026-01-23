Ayurveda Dinacharya routines de vie MJC Héritan Mâcon

Ayurveda Dinacharya routines de vie

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

L’Ayurveda, une médecine d’origine indienne, inspire la Dinacharya rituels et pratiques (soins, méditation, yoga…) quotidiens pour éliminer les toxines, équilibrer la digestion, renforcer l’immunité et réduire le stress.

Animé par Adeline Buiron, praticienne bien-être spécialisée en soins ayurvédiques. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

