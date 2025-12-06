AZ : Au-dessus de tout Théâtre 100 Noms Nantes
AZ : Au-dessus de tout Théâtre 100 Noms Nantes jeudi 9 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:15 –
Gratuit : non 19 € à 30 € 19 € à 30 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public
One man show AZ n’a que deux lettres dans son nom d’artiste mais un troisième œil pour mieux nous observer.Il fait rire avec des textes et un personnage, celui du gars un peu au-dessus de tout qui rigole de ce dont on pourrait pleurer. Tout public à partir de 12 ans
Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200
