AZ – EN RODAGE – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

AZ – EN RODAGE Début : 2025-12-04 à 20:33. Tarif : – euros.

AZ n’a que deux lettres dans son nom d’artiste mais un troisième œil pour mieux nous observer.Il fait rire avec des textes et un personnage, celui du gars un peu au-dessus de tout qui rigole de ce dont on pourrait pleurer.Passé par le Jamel Comedy Club, créateur du spectacle Exister, co-auteur et acteur du film Les Gagnants (aux côtés de JoeyStarr et Alban Ivanov), scénariste de la série Terminal (Canal ), et désormais voix incontournable des Grosses Têtes sur RTL, AZ s’impose comme l’un des humoristes les plus affûtés de sa génération.Cet automne, il débarque à la Baie des Singes en rodage et vous propose le meilleur de son dernier spectacle Rupture, mais aussi des sketchs flambant neufs qu’il testera avec vous, cobayes consentants.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63