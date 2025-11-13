AZ

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 55 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 21:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Il proposera le meilleur de son dernier spectacle Rupture et testera de nouveaux sketchs sur scène cet automne.



Conseillé à partir de 12 ans. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement AZ Troyes a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne