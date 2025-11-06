Az-Zahr et l’oiseau – La Compagnie Constellation Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS
Az-Zahr et l’oiseau – La Compagnie Constellation Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 6 novembre 2025.
Az-Zahr se réfugie dans un théâtre après la mort de son grand-père, pour écrire et ne pas l’oublier. Il y croise Colette et un étrange Oiseau. Ensemble, ils l’accompagnent dans une traversée du deuil, entre mystère, mémoire et quête de soi.
Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)
Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !
Du jeudi 06 novembre 2025 au vendredi 07 novembre 2025 :
vendredi
de 20h00 à 21h30
jeudi
de 20h00 à 21h30
payant
Tarif plein : 19 €
Tarif réduit : 16 €
Paiement sur place en espèces ou par chèque.
Tout public.
Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS
+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/