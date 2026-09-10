Azal – Concert au Festival Arabesques (Montpellier), Domaine d’O, Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Azal – Concert au Festival Arabesques (Montpellier) Vendredi 18 septembre, 18h30 Domaine d’O, Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Après une semaine de résidence à Tilal Utique (Tunisie), Mariem Labidi et Steven Fougères présentent, en format duo : Azal, voix soufies de Méditerranée.

Inspirée par les grands interprètes qui ont marqué son rapport à la musique, tels que Brel, Fairouz et Mercedes Sosa, Mariem Labidi tisse un dialogue musical vibrant aux parures orientales et universelles, conférées par la fraîcheur émotive de la guitare flamenca.

Le projet musical Azal est une invitation à l’écoute intérieure, à l’extase paisible et parfois tourmenté, une invitation à vivre l’amour dans tous ses états et ses sens. Il explore et revisite certains classiques nord-africains ainsi que des compositions et poèmes interprétés en dialectes arabes et en langue espagnole.

https://www.festivalarabesques.fr/

Domaine d’O, Montpellier 178 Rue de la Carrierasse, 34090 Montpellier Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie +33 (0)4 48 79 89 89 https://www.domainedo.fr/ [{« link »: « https://www.festivalarabesques.fr/ »}] Une envie soudaine de vous évader ? La magie du Domaine d’O va vous enchanter par son immense écrin de verdure et la diversité de ses lieux de spectacles. Sur un site exceptionnel, il abrite un amphithéâtre de 1800 places, le théâtre Jean-Claude Carrière de 600 à 1200 places, un bistrot et une pinède de 3 hectares. Parking : 2 parkings disponibles (entrée Sud et Nord)

Tramway : ligne 1 / Arrêt Malbosc-Domaine d’O

Bus : Ligne 24 / arrêt Galéra

Vélo Un parc à vélos est à votre disposition dans le parc.

Accessibilité Les spectateurs à mobilité réduite peuvent téléphoner au 06 02 18 38 59 le jour de leur venue pour être accueillis personnellement.

Après une semaine de résidence à Tilal Utique (Tunisie), Mariem Labidi et Steven Fougères présentent, en format duo : Azal, voix soufies de Méditerranée.

©Malú Campello