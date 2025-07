Azar / Rencontre avec le réalisateur Malik Bourkache Daoud Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Azar / Rencontre avec le réalisateur Malik Bourkache Daoud

Samedi 19 juillet 2025 Horaires de représentation de 18h30 à 20h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

En partenariat avec la galerie les Docks d’Arles, à l’occasion de l’exposition de Véronique Abour Amazighes Femmes libres, présentée du 18 au 31 juillet 2025.

Synopsis :

Au cœur des majestueuses montagnes de Kabylie en Algérie, réside une communauté de femmes exceptionnelles, chacune maitresse dans son domaine. Ce documentaire captivant nous plonge dans la vie de trois femmes remarquables, qui incarnent les traditions anciennes et la persévérance dans un environnement à la fois rude et magnifique.



De De Malik Bourkache Daoud

Documentaire .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

In partnership with the Docks d’Arles gallery, on the occasion of the Véronique Abour exhibition Amazighes Free Women, presented from July 18 to 31, 2025.

German :

In Zusammenarbeit mit der Galerie Docks d’Arles, anlässlich der Ausstellung „Amazighes Free Women“ von Véronique Abour, präsentiert vom 18. bis 31. Juli 2025.

Italiano :

In collaborazione con la galleria Docks d’Arles, in occasione della mostra di Véronique Abour Amazighes Donne libere, presentata dal 18 al 31 luglio 2025.

Espanol :

En colaboración con la galería Docks d’Arles, coincidiendo con la exposición Amazighes Femmes libres, de Véronique Abour, expuesta del 18 al 31 de julio de 2025.

