Azatjam et le chœur éphémère de la Guérinière MJC Guérinière Caen

La MJC Guérinière accueille un concert festif réunissant musique klezmer et chorale participative.

Un concert unique

Azatjam et le Chœur des habitants de la Guérinière proposent un voyage musical à travers des chants et polyphonies du monde (Italie, Finlande, Espagne, Mexique, Iran…) le vendredi 29 novembre à 19h30. Les habitants du quartier ont participé à la collecte de chants traditionnels pour construire le programme et partager la scène avec les musiciens et techniciens Soroush Kamalian au kamancha, Valentin Fardao à l’électro, Joseph Abanda au chant et Yann Mézerette à la technique.

Des ateliers participatifs

Depuis le 30 septembre et jusqu’en novembre, des ateliers hebdomadaires ont permis de constituer et former un chœur éphémère de la Guérinière. Cette démarche prépare le concert et fait du chant un moyen d’expression, un lieu de rencontre et un moment de partage unique pour le public. .

