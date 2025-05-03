AZAYA – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France

AZAYA – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France samedi 13 décembre 2025.

AZAYA Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Le Messi de la Musique Guinéenne AZAYA se produira dans la salle Mythique d’ARENA GRAND PARIS le SAM 13 DÉC 2025 . Artiste leader de la musique guinéenne. Avec plus de 10 ans de succès dans la musique mandingue (Afrique de l’Ouest), AZAYA a su conquérir le cœur des millions de fans à travers ses œuvres qui transcendent toutes les générations et couches sociales. AZAYA À L’ARENA GRAND PARIS C’EST POUR LA GUINÉE ???? , C’EST POUR L’AFRIQUE.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA GRAND PARIS 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 Tremblay En France 93