Azel Anouck Genthon violon université Paul Verlaine Metz Ile du Saulcy Metz

université Paul Verlaine Metz Ile du Saulcy Bibliothèque universitaire Metz Moselle

Azel air de violon , prend sa source dans une recherche ethnomusicologique que Anouck Genthon a mené en 2009 au Niger sur la musique touarègue. Cette imprégnation au long cours au sein de cette culture musicale lui a notamment permis de découvrir le son et l’usage si signifiant de l’anzad, vielle monocorde jouée traditionnellement par les femmes. La spécificité de son timbre et de son mode de jeu ornemental lui sont restés en mémoire, agissant bien des années plus tard dans son propre jeu au violon.

Azel, devenu son air de violon , se perçoit alors tant comme la résultante de cette filiation que comme son prolongement au coeur de ses propres accointances sonores. Un travail à la subtilité-délicatesse merveilleusement captivante.Tout public

Azel, air de violon , has its origins in ethnomusicological research into Tuareg music that Anouck Genthon carried out in Niger in 2009. This long-term immersion in this musical culture enabled her to discover the significant sound and use of the anzad, a single-string hurdy-gurdy traditionally played by women. The specificity of its timbre and its ornamental playing style stayed with her, influencing her own violin playing many years later.

Azel, which has become her violin tune , is seen as much the result of this filiation as its extension into the heart of her own sonic accointances. A work of wonderfully captivating subtlety and delicacy.

