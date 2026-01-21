AZEL CORRIDOR LE VENT DES SIGNES Toulouse

AZEL CORRIDOR

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne

Aẓel air de violon prend sa source dans une recherche ethnomusicologique menée au Niger sur la musique touarègue par Anouck Genthon.

Dans Corridor, Annabelle Playe explore un territoire sonore liminal, alternant immersion hypnotique et brusques montées de tension.

Cette imprégnation au long cours au sein de cette culture musicale touarègue m’a notamment permise de découvrir le son et l’usage si signifiant de l’anzad, vièle monocorde jouée traditionnellement par les femmes.

À la croisée de l’électronique expérimentale, du drone et du noise, la musique invite à la confrontation, à la décélération ou au contraire à la submersion. Un espace sonore qui nous transforme.

Couloir, passage délimité dans lequel les repères vacillent. Que vivons-nous dans le corridor ? 8 .

English :

A?el air de violon is rooted in ethnomusicological research into Tuareg music conducted in Niger by Anouck Genthon.

In Corridor, Annabelle Playe explores a liminal sonic territory, alternating hypnotic immersion and sudden surges of tension.

