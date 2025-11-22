Azérat fait son cinéma !

Salle polyvalente Azérat Haute-Loire

Début : 2025-11-22 15:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Atelier jeune public, projection de courts métrages et du film Délicieux , rencontre avec les chargés du casting du film Azérat fait son cinéma !

Salle polyvalente Azérat 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 01 10 mediateurculturel.ccauzon@gmail.com

English :

Workshop for young audiences, screening of short films and the film Délicieux , meeting with the film’s cast: Azérat fait son cinéma!

German :

Workshop für junges Publikum, Vorführung von Kurzfilmen und des Films Délicieux , Treffen mit den Casting-Beauftragten des Films: Azérat fait son cinéma!

Italiano :

Workshop per il pubblico giovane, proiezione di cortometraggi e del film Délicieux , incontro con il cast del film: Azérat fa il suo cinema!

Espanol :

Taller para el público joven, proyección de cortometrajes y de la película Délicieux , encuentro con el reparto de la película: ¡Azerat hace su cine!

L’événement Azérat fait son cinéma ! Azérat a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne