Azilis Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 4 mars, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Entre jazz, poésie et rythmes brésiliens, Azilis crée une musique à la fois intime et ensoleillée.

Azilis est une chanteuse aux influences multiples, où la poésie de la langue française rencontre la richesse harmonique du jazz et les couleurs ensoleillées de la musique brésilienne. Portée par un trio complice (piano, contrebasse, batterie), elle mêle rythmes subtils et mélodies aériennes, créant une atmosphère intime et vibrante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



