Azilis – En collaboration avec Jazz à l’Ouest, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Azilis – En collaboration avec Jazz à l’Ouest Samedi 18 juillet, 20h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T20:00:00+02:00 – 2026-07-18T21:15:00+02:00

Fin : 2026-07-18T20:00:00+02:00 – 2026-07-18T21:15:00+02:00

En collaboration avec Jazz à l’Ouest

Chanteuse aux influences plurielles, accompagnée de son trio ; piano, contrebasse et batterie, Azilis associe la poésie de la langue française avec son goût pour le jazz et la musique brésilienne. Inspiré de ses histoires personnelles et de ses voyages au Brésil, son imaginaire nous offre des mélodies riches des textes sensibles.

Avec :

Azilis – voix

Edouard Ravelomanantsoa – piano

Elaine Beaumont – contrebasse

Basile Guéguen – batterie

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Organisé par la MJC Bréquigny depuis 1990, le festival Jazz à l’Ouest propose une programmation dédiée au jazz contemporain, accessible à toutes et tous. Chaque mois de novembre, ce sont une cinquantaine de rendez-vous dans des lieux incontournables de Rennes et de sa métropole, accueillant des artistes internationaux et mettant en lumière la scène régionale.

Pour nous suivre et nous écouter : https://rm.bzh/transatenville

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rm.bzh/transatenville »}]

[Concert – Jazz]

Louise Brault